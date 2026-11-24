En los primeros días de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que, de acuerdo con las proyecciones realizadas sobre la evolución de las lluvias asociadas al El Niño, Ecuador ingresó a una etapa inicial de transición y acoplamiento atmosférico, en respuesta a las condiciones cálidas presentes en el Pacífico.

De acuerdo con reportes locales, las lluvias comenzaron y fueron intensificándose paulatinamente. Desde el 29 de agosto hasta la presente fecha se han registrado 1.957 eventos adversos por lluvias afectando a 24 provincias, 174 cantones y 587 parroquias, según el último informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (Sngr) con corte al 24 de noviembre del presente año, la cifra subió de 20 a 27 personas fallecidas.

Provincias afectadas y los damnificados

Los eventos más recurrentes corresponden a inundaciones (59,17%), deslizamientos (17,22%), lluvias intensas (6,29%), vendavales (4,70%) y erosión hídrica (4,29%).

Durante el periodo que cubre este informe, las provincias con mayor impacto en la población son Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Galápagos, Santa Elena, Manabí y Bolívar.

los eventos reportados impactaron a 114.749 personas, con mayor frecuencia en el mes de octubre con el 48,03 % y noviembre concentra el mayor impacto en la población con 41,47 % .

La Sngr ha entregado hasta la fecha, un total de 37.136 bienes de asistencia humanitaria en 20 provincias, como parte de las acciones de respuesta ante eventos adversos y para la atención de la población afectada. Según la Sngr, 73.295 personas fueron afectadas y 41.454 resultaron damnificadas.

Asimismo, han afectado a: 28.374 viviendas afectadas. 98 casas destruidas. 42 puentes afectados. 7 puentes destruidos y 49,52 kilómetros de vías afectadas.