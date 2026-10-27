EEUU anuncia que acogerá a Flavio Bolsonaro tras su huída de Brasil

El Gobierno de Donald Trump anunció este martes que otorgará visados y refugio al senador brasileño Flávio Bolsonaro y a su familia, tras su huída de Brasil en incumplimiento de las órdenes judiciales impuestas en el marco de múltiples investigaciones por ilícitos financieros y corrupción.

«El Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a sus familiares y les permitirá entrar en Estados Unidos», confirmó a la prensa un alto cargo de la Administración estadounidense bajo condición de anonimato.

La decisión de la Casa Blanca abre de facto una vía de protección para la familia Bolsonaro, cuestionada internacionalmente por la concatenación de escándalos de corrupción e intentos de desestabilización democrática. Con este paso, la Administración Trump refuerza un refugio político para el entorno del expresidente Jair Bolsonaro, sumándose a la presencia en suelo estadounidense de Eduardo Bolsonaro, exlegislador e hermano del senador, quien también se instaló en el país alegando ser víctima de una «persecución judicial».

El respaldo de Washington se concreta a pesar de que la Policía Federal brasileña procedió este martes a la cancelación del pasaporte ordinario y diplomático de Flávio Bolsonaro, tras vencer el plazo de 24 horas dictado por el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, para la entrega de su documentación y el cumplimiento de la prohibición de salir del país.

Flávio Bolsonaro abandonó la nación suramericana tras perder la segunda vuelta presidencial con el 48 % de los votos frente a Luiz Inácio Lula da Silva (52 %), unos resultados que el dirigente derechista cuestionó sin pruebas durante la jornada electoral. La causa judicial abierta en su contra por el Tribunal Supremo indaga presuntos delitos de lavado de dinero y malversación de fondos públicos.

Donald Trump, estrecho aliado político de la dinastía Bolsonaro, respaldó el discurso del excandidato calificando los comisios en Brasil de «fraudulentos», aunque matizó ante la prensa que «no gobierna Brasil» al ser consultado sobre posibles acciones. La medida adoptada por su Departamento de Estado consolida un patrón de amparo diplomático frente a los procesos que la justicia brasileña adelanta contra la familia Bolsonaro, entre ellos la condena a 27 años de prisión contra el patriarca Jair Bolsonaro por su implicación en el intento de golpe de Estado.