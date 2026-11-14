EEUU exige 30.000 millones de dólares para modernizar red aérea

La administración del presidente Donald Trump exigió este viernes al Congreso de EEUU la aprobación urgente de 30.000 millones de dólares adicionales para renovar la red nacional de control de tráfico aéreo, tras una falla en las telecomunicaciones que suspendió los vuelos en todo el país.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó en Washington que la emergencia mantuvo paralizadas las operaciones durante cuatro horas y 21 minutos. El incidente afectó a más de 1.500.000 pasajeros y provocó la cancelación de más de 8.000 itinerarios comerciales.

Duffy atribuyó el colapso a la saturación de datos en los equipos analógicos con cableado de cobre de la Administración Federal de Aviación. Según el funcionario, los conmutadores y enrutadores presentaron inconsistencias en la transmisión de información entre los centros de control y las torres regionales.

Descartan sabotaje y detallan plan de fibra óptica

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que la interrupción obedeciera a un ataque informático o amenaza exterior. Mullin afirmó que “todos están a salvo” y explicó que los equipos técnicos evalúan si una plataforma de inteligencia artificial para rutas de desvío influyó en la sobrecarga.

El plan presupuestario enviado por Duffy y el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, contempla instalar más de 5.000 conexiones de fibra óptica de alta velocidad. Con esta partida se busca complementar los 12.500 millones de dólares asignados en 2025 para alcanzar una inversión total de 50.000 millones.

La parálisis del 13 de noviembre ocurre siete semanas después de que la rotura de una línea de fibra óptica en Nueva Jersey dejara sin radar al centro de Filadelfia el 21 de septiembre de 2026. Estas fallas recurrentes incrementan los costos operativos de las aerolíneas y retrasan las cadenas de suministro antes del cambio legislativo previsto para enero de 2027.

Sin embargo, el propio Sean Duffy, afirmó este sábado que “es seguro” viajar en avión unas 12 horas después de una inusual suspensión nacional de todo el tráfico aéreo comercial, pero advirtió sobre más cancelaciones y retrasos de vuelos.