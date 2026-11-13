EEUU incautará 1.200 millones de dólares robados a Binance

Las autoridades de EEUU obtuvieron autorización judicial para incautar o restringir más de 1.200 millones de dólares en activos virtuales sustraídos de la plataforma Binance. El Departamento de Justicia (DOJ) informó que los fondos forman parte del robo perpetrado el pasado 29 de octubre por un monto superior a los 6.000 millones de dólares.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) atribuyó el ataque informático a integrantes del aparato militar de Corea del Norte, identificados con el nombre de TraderTraitor.

De acuerdo con reportes de la cadena CNBC, la cooperación entre unidades del DOJ, cuerpos policiales y proveedores privados de servicios de activos virtuales permitió congelar más de 2.700 millones de dólares del total sustraído. Los organismos de seguridad mantienen el rastreo financiero mientras los responsables intentan movilizar el resto del capital mediante distintos canales criptográficos.

El subprocurador general adjunto principal para Seguridad Nacional, M. Scott Proctor, señaló que Corea del Norte financia su programa de armas mediante el robo de criptoactivos. El funcionario indicó que la División de Seguridad Nacional empleará los mecanismos disponibles para decomisar y devolver esos fondos.

Desmantelan red de estafa con inteligencia artificial

En un operativo paralelo, las fuerzas de seguridad desmantelaron la infraestructura en la nube de FaceStealer, una red de suplantación de identidad e ingeniería social que sustrajo más de 400 millones de dólares en criptomonedas durante 18 meses.

Según los reportes oficiales, los operadores de este esquema organizaban videollamadas falsas mediante cuentas robadas y grabaciones de conocidos de las víctimas creadas con deepfakes de inteligencia artificial. Tras simular una falla técnica que requería una supuesta reparación, instalaban un malware en los equipos para controlar las comunicaciones, extraer activos digitales y atacar a otros contactos incluso más de un año después.

La operación estuvo dirigida principalmente contra trabajadores de los sectores cripto y web3. El subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, Patrick Grandy, explicó que este método explota la confianza en las plataformas de videoconferencia y en los vínculos personales para engañar incluso a usuarios con conocimientos técnicos en seguridad informática.