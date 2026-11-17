El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez Luces, supervisó las labores de dragado y saneamiento del río Guaire, específicamente en el sector Petare, estado Miranda, como parte de las acciones preventivas contempladas en el Plan de Lluvias y Mitigación de Riesgos.

Durante una inspección en las riberas del afluente, realizada por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Ramírez Luces informó que los trabajos se ejecutan con maquinaria pesada para garantizar el despeje y mantenimiento del cauce ante el incremento de las precipitaciones.

«En estos momentos se encuentra un jumbo tipo garza, apoyado por otros dos jumbos que están realizando el dragado del río en este sector», explicó el también ministro del Poder Popular para Obras Públicas y Servicios.

Destacó que estas acciones tienen como propósito mejorar la capacidad de circulación del agua y reducir las posibilidades de desbordamientos durante la temporada de lluvias.

«Este canal estará totalmente saneado, estará dragado y permitirá un flujo totalmente libre para poder garantizar que esto no se inunde como ha pasado en anteriores oportunidades», señaló.

Resaltó que los trabajos se mantienen de manera constante gracias a la articulación entre el Gobierno nacional, la Alcaldía del municipio Sucre y la Gobernación del estado Miranda, junto con los equipos técnicos y operativos desplegados en la zona.

Estas labores forman parte de las acciones de prevención y mitigación de riesgos que se desarrollan en puntos priorizados de la ciudad capital, con el objetivo de mantener los cauces de los ríos y reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante las lluvias.