Diversos trabajos de restauración se desarrollan en las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo), núcleo Charallave, en el estado Miranda.

Así lo informó la Gobernación mediante una nota de prensa, en la que explicó que ya inició la primera etapa de las labores con la llegada del material de impermeabilización para recuperar los techos, además de rollos de manto asfáltico, galones de imprimador y pintura metalizada, entre otros insumos necesarios para las tareas.

Las gestiones se realizan mediante la labor conjunta entre los gobiernos nacional, estadal y municipal, además del Ministerio de Obras Públicas.

Elio Junior Serrano, secretario coordinador de Ciudades Humanas para el Buen Vivir de la entidad, manifestó su compromiso con la rehabilitación de la Unexpo.

Por su parte, Zulibeth Briceño, directora estadal del ente de Obras Públicas, destacó la participación de la comunidad educativa en las obras. Expuso que se construye una ruta de trabajo junto al equipo de profesores y estudiantes para avanzar en la recuperación.