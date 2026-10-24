Ejército de Israel inició operación militar en Cisjordania ocupada

En una nueva violación del derecho internacional, el Ejército de Israel inició una operación militar a gran escala en Hebrón, al sur de Cisjordania ocupada. La incursión armada, justificada por las autoridades tras un tiroteo que dejó dos soldados muertos, profundiza el proceso sistemático de despojo territorial, desplazamiento forzado y castigo colectivo que sufre la población palestina en sus propios territorios reconocidos internacionalmente.

La ofensiva del régimen israelí contempla medidas drásticas que contravienen de forma flagrante la IV Convención de Ginebra, la cual prohíbe el traslado forzoso de poblaciones y las sanciones colectivas en territorios bajo ocupación. El primer ministro Benjamín Netanyahu confirmó que el plan operativo incluye la evacuación obligatoria de vecindarios palestinos enteros, el asedio casa por casa, interrogatorios masivos y la demolición de infraestructuras vitales.

Las fuerzas castrenses clausuraron por completo Hebrón y la vecina localidad de Yalyilia, confinando a decenas de miles de habitantes y restringiendo su libre tránsito exclusivamente a tres puntos de control militarizados, bajo estricto sometimiento a interrogatorios.

Esta nueva ofensiva en Cisjordania no constituye un hecho aislado, sino la continuidad de una política sistemática de exterminio que se ha cobrado la vida de más de 74 mil palestinos en la Franja de Gaza desde el año 2023.

Despliegue sin precedentes desde 1967 y uso político

Netanyahu advirtió que las tropas preparan una intervención militar a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días de 1967, fecha desde la cual la potencia ocupante ha arrebatado de manera paulatina y sistemática el suelo palestino mediante asentamientos ilegales.

El despliegue de fuerza se produce además en la recta final de la campaña para las elecciones nacionales de Israel, lo que genera severas acusaciones sobre el uso político de la seguridad y el escalamiento bélico como herramienta electoral a costa de los derechos fundamentales del pueblo palestino.

El detonante de la operación militar fue un ataque registrado cerca del cruce de Judea donde fallecieron dos soldados israelíes y tres resultaron heridos, cayendo también abatidos los dos atacantes. Pese a que ningún grupo se atribuyó la autoría del hecho, el Gobierno israelí atribuyó la acción a una célula de Hamás para justificar la arremetida masiva contra la población civil.

Con la extensión proyectada de estas tácticas de cerco a otras ciudades cisjordanas, la comunidad internacional enfrenta una nueva escalada en el desmantelamiento de la soberanía territorial palestina y la vulneración sistemática de los derechos humanos en los territorios ocupados.