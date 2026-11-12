El Ceofab despliega operación Soberanía y Paz en tres municipios de Apure

El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) informó que desplegó la operación Soberanía y Paz en tres municipios del estado Apure, con el propósito de evitar «la consolidación de zonas de aliviaderos de irregulares».

Tal información está colgada en la cuenta Instagram del Ceofanb, donde se aclara que la mencionada operación militar está siendo ejecutada por la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) n.º 31 Apure.

«Mediante un completo apresto operacional de las unidades tácticas, terrestres y fluviales, ocupando posiciones estratégicas en los municipios Páez (Guasdualito), Rómulo Gallegos (Elorza) y Pedro Camejo (San Juan de Payara)”, describe el reporte, que es acompañado de imágenes donde se observan a efectivos armados tomando posiciones en los llanos apureños, así como embarcaciones navegando los ríos de esa zona.

«Es fundamental destacar que, mientras las patrullas avanzan por la compleja geografía fluvial y boscosa para desmantelar campamentos logísticos y pistas clandestinas, se ejecuta una ofensiva implacable contra la extorsión, el narcotráfico y el contrabando de extracción», añade el reporte castrense.

En los aludidos municipios apureños, fronterizos con los departamentos colombianos de Arauca y Vichada, se han reportado enfrentamientos entre grupos irregulares y autoridades del vecino país.

La mañana de este jueves, el Gobierno emitió un comunicado mediante el cual ‘’expresa su plena disposición a ejercer todas las coordinaciones necesarias con las autoridades de la República de Colombia en materia de seguridad’’.

Relámpago y Neblina

En otras interacciones recientes, el Ceofanb informó que la Fanb «se mantiene desplegada e indetenible en defensa de nuestra soberanía en la frontera occidental». Aluden a la operación “Relámpago del Catatumbo”, activada en el estado Zulia desde hace tres años aproximadamente, destinada a la neutralización de «los grupos irregulares para garantizar el control absoluto y la seguridad de las áreas fronterizas».

Un reporte similar del Ceofanb informa que, a través de la Zona Operativa de Defensa Integral Amazonas, «lleva a cabo la operación militar Neblina, mediante la cual mantiene patrullajes constantes y escudriñamiento -palmo a palmo- en cada río y caño del sur para erradicar la minería ilegal ecocida, frenar a los grupos que amenazan la soberanía y blindar la protección de nuestras cuencas y pueblos originarios».