El huracán Simón alcanza categoría 4 y amenaza el Pacífico mexicano

El huracán Simón, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, ajustó su trayectoria y su centro se localizó a 95 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima, y 140 kilómetros al sur sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Su avance generará lluvias extraordinarias en Jalisco, torrenciales en Colima, intensas en Nayarit y muy fuertes en Sinaloa.

Autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en zonas costeras y áreas susceptibles a inundaciones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exhortó este domingo a la población de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit a «permanecer en lugares seguros y evitar traslados innecesarios» ante la llegada del meteoro y pidió atender “las indicaciones de Protección Civil”.

Ante el próximo impacto del huracán Simón categoría 4, exhortamos a la población de municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse en resguardo hasta el aviso oficial de que el peligro ha terminado.



Se ubica a 95 km al oeste de Manzanillo y 175 km al… pic.twitter.com/0b7CSK50Nd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 11, 2026

Red de albergues

A nivel estatal se dispuso una red de 282 albergues temporales y las autoridades estatales y militares mantenían activos y operando los refugios prioritarios en los municipios costeros con más vulnerabilidad.

Estos sitios de acogida cuentan con el resguardo de alimentos, colchonetas y servicios médicos esenciales provistos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (Sndif) y las fuerzas armadas.

También se solicitó a la población acudir de inmediato a los refugios más cercanos, o bien bajo una orden estricta de resguardo total en casa y suspensión de movilidad en toda la franja costera de Jalisco debido a la proximidad del impacto.

Habilitan 171 refugios

Ante la cercanía del meteoro a las costas de Nayarit, el gobierno del estado habilitó 171 refugios temporales en los municipios que podrían resultar afectados; durante la noche y madrugada se realizaron maniobras para poner a resguardo decenas de embarcaciones en distintos municipios costeros.