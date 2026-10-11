Huracán "Simón" continúa su avance y provoca cierre temporal del Aeropuerto de Puerto Vallarta. / Foto: Gobierno de México
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El huracán Simón alcanza categoría 4 y amenaza el Pacífico mexicano

Ante la inminente llegada del fenómeno, la presidenta Claudia Sheinbaum instó a los habitantes de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit a evitar traslados innecesarios

Juan Marichal Guerra

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El huracán Simón, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, ajustó su trayectoria y su centro se localizó a 95 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima, y 140 kilómetros al sur sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

Su avance generará lluvias extraordinarias en Jalisco, torrenciales en Colima, intensas en Nayarit y muy fuertes en Sinaloa. 

Autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en zonas costeras y áreas susceptibles a inundaciones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exhortó este domingo a la población de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit a «permanecer en lugares seguros y evitar traslados innecesarios» ante la llegada del meteoro y pidió atender “las indicaciones de Protección Civil”.

Red de albergues

A nivel estatal se dispuso una red de 282 albergues temporales y las autoridades estatales y militares mantenían activos y operando los refugios prioritarios en los municipios costeros con más vulnerabilidad.

Estos sitios de acogida cuentan con el resguardo de alimentos, colchonetas y servicios médicos esenciales provistos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (Sndif) y las fuerzas armadas.

También se solicitó a la población acudir de inmediato a los refugios más cercanos, o bien bajo una orden estricta de resguardo total en casa y suspensión de movilidad en toda la franja costera de Jalisco debido a la proximidad del impacto.

Habilitan 171 refugios

Ante la cercanía del meteoro a las costas de Nayarit, el gobierno del estado habilitó 171 refugios temporales en los municipios que podrían resultar afectados; durante la noche y madrugada se realizaron maniobras para poner a resguardo decenas de embarcaciones en distintos municipios costeros.

FUENTEAgencias

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