El mercado de mascotas en Venezuela proyecta un crecimiento superior al 34%

El Foro de la Industria Visión PET 360° fue un espacio sin precedentes para inaugurar el PET Summit Venezuela 2026 en el Hotel Eurobuilding de Caracas. El presidente de la Asociación Venezolana de la Industria de Salud Animal, Luis Lujan, la reconocida médico veterinario, Alba Codutti, y el economista Asdrúbal Oliveros disertaron sobre la realidad económica del sector mascotas en el país y las proyecciones de crecimiento para el próximo año.

“Según los especialistas, venimos de un mercado de alrededor de $80 millones de dólares. Sin embargo, ya en el cierre de 2025 hablábamos de $280 millones, pero tenemos una proyección importantísima de más de 34% de crecimiento que nos va a arrojar $430 millones para el mercado nacional. Obviamente, aquí hay oportunidades para emprendedores, para nuevas clínicas y nuevos espacios porque las mascotas se han convertido en los nuevos miembros de las familias venezolanas”, detalló el organizador del evento, Alexander Teles.

Durante el evento, los expertos señalaron que la industria se ha desarrollado hacia una visión integral en torno a las mascotas, lo que ha propiciado la diversificación del sector más allá del alimento, medicamentos, el veterinario o prendas de vestir, incluyendo ahora celebraciones temáticas, entrenadores físicos, terapeutas e incluso servicios funerarios para los pequeños animales.

“Las nuevas generaciones han preferido enfocarse en las mascotas y por eso el gasto en el sector se ha incrementado de manera significativa en el mundo. Venezuela tiene un potencial de crecimiento, porque el país es parte de esta dinámica global. En México, el gasto en mascotas es mayor que el gasto en pañales, en Estados Unidos también es mayor que el gasto en niños recién nacidos y en España el número de mascotas es mayor que el número de niños menores de cinco años, entonces este mercado está creciendo globalmente”, agregó el economista Asdrúbal Oliveros.

El debate económico precedió a la inauguración de la exposición comercial en la que se reúnen más de cincuenta empresas y más de ochenta marcas del sector. Este jueves y viernes avanza la programación académica que reunirá a más de 800 profesionales de la medicina veterinaria en ponencias nacionales e internacionales. «Tenemos 52 conferencias en tres salas simultáneas. Tendremos una sala de cardiología donde se va a presentar la Sociedad Venezolana de Cardiología Veterinaria, tenemos una sala de cirugía de alto nivel, una de imagenología y otra de medicina interna con casos clínicos de todos los días. Se ha generado una expectativa muy grande; la comunidad respondió al llamado de la academia”, destacó el director académico del evento, Lester Vega.

La velada también fue escenario para la entrega de la primera edición de los PETS Awards 2026, que buscan reconocer la excelencia, trayectoria, desarrollo científico y liderazgo empresarial en el sector mascotas. La tienda Fantasía Animal fue reconocida como Pet Shop del año, mientras que como Empresa Veterinaria 2026 resultó ganadora Cielo de Mascotas. En la línea de investigación y avances científicos, el M.V Jonás Pérez Bello recibió el premio a Investigador Novel del Año, el doctor Héctor Rodríguez como Investigador Destacado y el reconocimiento de Trayectoria Investigativa se entregó a la Dra. Rita Tamasaukas. El galardón de Médico Veterinario del Año lo recibió el Dr. Nelson Orellana, mientras que la estatuilla de Legado Veterinario honró la carrera de doctor Antonio Omedas de Tiendas Don Perro.