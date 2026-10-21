El Niño castiga Perú con fuertes inundaciones por intensas lluvias

Una intensa jornada de precipitaciones torrenciales causó severas inundaciones en la costa norte de Perú, registrando los primeros estragos de magnitud en la ciudad de Piura y localidades aledañas. El fenómeno climático de El Niño desencadenó este escenario crítico debido al calentamiento atípico en la temperatura de la superficie marina.

Las autoridades nacionales activaron despliegues de emergencia e infraestructura técnica para mitigar el anegamiento en zonas urbanas estratégicas. Efectivos del Ejército peruano instalaron y operaron bombas de trasvase en las urbanizaciones Ignacio Merino y Chilcal para evacuar los grandes caudales acumulados hacia los drenajes del río Piura.

Las fuerzas militares actúan en coordinación con los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia, tras recibir capacitación especializada por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para optimizar las labores de drenaje.

Alerta meteorológica anticipa mayores riesgos de desbordes en Piura y Tumbes

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional reportó afectaciones directas por lluvias intensas en los distritos de Piura, Cura Mori y Catacaos, impactando de manera preliminar la infraestructura de tres instituciones educativas.

Los pronósticos oficiales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología señalan que las precipitaciones de alta intensidad se mantendrán de forma continua en diversas provincias de las regiones fronterizas de Piura y Tumbes.

La Defensa Civil emitió una advertencia crítica sobre la inminente activación de quebradas y ríos secos en las provincias piuranas de Ayabaca, Huancabamba y Morropón. En el ámbito sanitario, el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud de Piura mantienen un monitoreo técnico permanente sobre los centros asistenciales afectados, asegurando que las instalaciones permanecen operativas mediante el despliegue de brigadas de emergencia y la evaluación constante de daños.

Proyecciones oficiales prevén un evento climático de magnitud extraordinaria

El Gobierno nacional advirtió que el presente episodio de El Niño alcanzará proporciones dramáticas para la nación, toda vez que las temperaturas del mar superan en 5 °C los parámetros promedios normales.

Los indicadores actuales sobrepasan los registros históricos de los eventos ocurridos en 1982 y 1997, lo que evidencia la severidad de la amenaza meteorológica sobre el territorio peruano. Informes técnicos del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño confirman que el calentamiento anómalo en el Pacífico ecuatorial mantendrá una magnitud extraordinaria en las costas peruanas durante los próximos meses.

Las proyecciones científicas estiman que el impacto ambiental alcanzará su punto crítico hacia febrero de 2027, iniciando posteriormente un proceso de normalización gradual a mediados de ese mismo año.