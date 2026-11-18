Venezuela concretó 43 ruedas de negocios y acuerdos estratégicos durante su participación en la IX Exposición Internacional de Importaciones de China 2026, celebrada del 5 al 10 de noviembre en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái.

Sobre este resultado, Andrea Corao, presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela (Venexporta), destacó en su cuenta en Instagram que “fueron seis días de trabajo junto a 42 empresas y 75 marcas venezolanas: 43 encuentros de negocio y US$ 661.000 en negociaciones reportadas en café, cacao y frijol mungo”.

En ese contexto, la alta funcionaria precisó los acuerdos para exportar: cartas de intención para productos pesqueros y acuícolas y acuerdos iniciales para enviar 25 toneladas de frijol mungo y 20 toneladas de cacao y derivados.

En el mensaje a través de la citada red social, Corao también comentó que, en el contexto de su agenda de trabajo, “visitamos en Shenzhen el centro de HZL y trabajamos en una ruta aérea Valencia-Shenzhen para nuestra carga”.

Asimismo, informó que en la Escuela de Baristas de Shanghái las empresas chinas evaluaron cinco cafés de especialidad venezolanos y agregó que la Corporación Venezolana del Café y la Escuela de Baristas avanzan en una alianza.

Otro de los acuerdos alcanzados es un intercambio técnico entre la industria pesquera venezolana con el Instituto de Investigación Pesquera del Mar de China Oriental.

En la IX Exposición Internacional de Importaciones de China Shanghái 2026, Venezuela contó con un stand comercial enfocado en impulsar sus exportaciones no petroleras. Tras el inicio oficial de envíos a la nación asiática, en la primera muestra destaca el café en grano, junto con cacao, chocolate, ron, cocuy y productos del mar.

El evento, que reunió a 4.142 expositores extranjeros, concluyó con un récord histórico de 85.450 millones de dólares en acuerdos comerciales previstos a un año, mientras que el volumen de transacciones tentativas a un año creció un 2,3% respecto a la edición anterior.