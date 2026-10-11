El Papa León XIV anuncia que será operado de un nódulo pulmonar

Tras el rezo del Ángelus, el Pontífice comunicó personalmente su situación de salud a los fieles congregados en la Plaza de San Pedro este domingo, precisando que la lesión fue descubierta en una fase muy temprana.

“Durante algunos chequeos, los médicos descubrieron un nódulo localizado en uno de mis pulmones”, dijo el papa.

León XIV explicó que «durante unos controles, los médicos me encontraron un nódulo circunscrito al pulmón. Ha sido identificado en una fase muy inicial y está bien localizado”.

Según explicó Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la intervención quirúrgica del Papa está prevista para los primeros días de esta semana, aunque por el momento no se ha precisado la fecha exacta.

Bruni indicó además que se espera que el Pontífice permanezca hospitalizado aproximadamente una semana en el Policlínico Gemelli, donde continuará su recuperación tras la operación.

León XIV acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre, y fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, el primer estadounidense de la historia.

En su agenda más próxima está programado un viaje apostólico, del 6 al 17 de noviembre, a Uruguay, Argentina y Perú, país del que posee la nacionalidad por sus muchos años como misionero y obispo en Chiclayo.

Antes de anunciar su operación, el Pontífice saludó a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, con gran devoción en Perú.

«Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú», afirmó.