El papa León XIV confirma que sí viajará a Suramérica

La Santa Sede ratificó la agenda oficial del papa León XIV para su próxima gira por Uruguay, Argentina y Perú. El pontífice emprenderá su recorrido entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, tal como preveía el calendario institucional.

La institución emitió el anuncio tras evaluar favorablemente la evolución del Santo Padre luego de su reciente intervención quirúrgica. La Oficina de Prensa del Vaticano aseguró la vigencia del programa publicado con anterioridad.

La máxima autoridad de la Iglesia católica expresó su entusiasmo por volver a la región donde transcurrieron etapas fundamentales de su trayectoria. Esta gira internacional reafirma el compromiso del pontífice con la comunidad católica latinoamericana.

Diagnóstico médico y recuperación del pontífice

Los informes médicos posteriores a la cirugía mostraron resultados plenamente satisfactorios. El equipo especializado confirmó la localización precisa de la afección y descartó la necesidad de aplicar tratamientos oncológicos complementarios. Los análisis de laboratorio recientes respaldan la capacidad física del pontífice para asumir los compromisos de su agenda internacional.

Los especialistas descartaron contraindicaciones clínicas para los desplazamientos previstos en el continente. León XIV, de 71 años, superó con éxito la extracción de un tumor en el pulmón derecho realizada el pasado 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma.

El líder eclesial abandonó el centro asistencial el 17 de octubre para continuar con sus labores habituales.

Respuestas ante las especulaciones previas

El cirujano responsable de la operación, Stefano Margaritora, avaló la estabilidad de la salud del papa desde el momento del alta médica. Las declaraciones del especialista respaldaron tempranamente la viabilidad del itinerario por los tres países sudamericanos. La evaluación científica constante garantizó la continuidad de la gira sin alteraciones en el protocolo original.

El pronunciamiento del Vaticano disipó los rumores sobre posibles modificaciones en la gira papal. Diversos analistas internacionales anticipaban ajustes en la duración o el ritmo de las actividades debido a la complejidad de la cirugía.

El comunicado oficial consolidó la tranquilidad entre los fieles locales que esperan la llegada del pontífice.