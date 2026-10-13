El papa León XIV ingresa al hospital Gemelli para ser operado

El papa León ha sido trasladado este martes al hospital Gemelli de Roma, donde será operado de un nódulo localizado en uno de sus pulmones. Es el primer problema de salud importante de sus 17 meses de pontificado.

El Papa llegó saludando a miembros de la dirección del hospital y se acercó brevemente a varios pacientes, incluidas personas en silla de ruedas, antes de entrar en el edificio. Personal, pacientes y visitantes también se congregaron a lo largo de su recorrido por el hospital.

Algunas religiosas permanecieron en la capilla de San Juan Pablo II del hospital para rezar por el Papa. Está previsto que el cardenal Baldassare Reina, vicario general del Papa para la diócesis de Roma, dirija el rezo del Rosario en horas de la tarde, mientras las parroquias y comunidades religiosas de toda la diócesis se unen en oración.

Elena Beccalli, rectora de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, transmitió el afecto de la comunidad universitaria al Papa León y le aseguró sus oraciones durante su hospitalización.

«Le acompañamos con nuestras oraciones, conscientes del estrecho vínculo entre nuestra universidad y la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli», declaró a Vatican News.

«También estamos profundamente agradecidos por sus enseñanzas, que nos instan a situar la dignidad de cada persona en el centro y a construir el diálogo y la paz», aseguró.

El Papa León es recibido por feligreses este martes en el hospital Gemelli, de Roma, para que le extirpen un nódulo del pulmón / Foto: Reuters

El Papa León es recibido por feligreses este martes en el hospital Gemelli, de Roma, para que le extirpen un nódulo del pulmón / Foto: ReutersEl Papa León es recibido por feligreses este martes en el hospital Gemelli, de Roma, para que le extirpen un nódulo del pulmón / Foto: Reuters

Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la operación será realizada por el equipo de cirugía torácica del hospital, dirigido por el profesor Stefano Margaritora.

Se prevé que el Papa permanezca hospitalizado durante aproximadamente una semana tras la intervención quirúrgica.

El Papa celebró todas las audiencias programadas para la mañana del lunes, mientras seguían llegando mensajes de apoyo de iglesias y líderes políticos de todo el mundo.

En declaraciones a los periodistas este lunes, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que el nódulo fue detectado durante unos exámenes médicos rutinarios.