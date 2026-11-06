León XIV partió hacia América Latina / Foto: Vatican Media
InicioMundoEl papa León XIV inició sexto viaje apostólico con visitas a Uruguay,...
Mundo

El papa León XIV inició sexto viaje apostólico con visitas a Uruguay, Argentina y Perú

El Sumo Pontífice emprendió este viernes su viaje apostólico de 12 días a América Latina

Juan Marichal Guerra
Añade Últimas Noticias a tu Google

El avión que transporta al jefe de la Iglesia católica despegó del Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino a las 07:05 hora local de este viernes, con lo cual comenzó su viaje apostólico a las tres naciones latinoamericanas.

El Vaticano indicó a través de un comunicado que se prevé que León XIV llegue al Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco alrededor de las 16:30 hora local (19:30 GMT), donde está programada una ceremonia oficial de bienvenida.

La agenda del papa León XIV en Montevideo comienza con una ceremonia de bienvenida a las 17:30 hora local (20:30 GMT) en la Plaza de la Independencia.

A continuación, se entrevistará con representantes de las autoridades uruguayas, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Posteriormente, el papa visitará al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

Luego de esta actividad, el pontífice presidirá las Vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, personas consagradas y seminaristas en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y los Santos Felipe y Santiago en Montevideo.

Después de su estancia en Uruguay, el Santo Padre viajará el próximo domingo a Argentina, donde visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Posteriormente, continuará su recorrido el miércoles 11 de noviembre hacia Perú, visitando Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La agenda vaticana contempla la realización de 12 vuelos y la participación en más de 50 compromisos públicos.

FUENTEAgencias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Falsos avisos de bomba reactivan las alertas en aeropuertos europeos
Artículo siguiente
Avanza Plan de Caracterización del Rebaño y Ciclo de Vacunación Bovina 2026