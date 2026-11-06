El papa León XIV inició sexto viaje apostólico con visitas a Uruguay, Argentina y Perú

El avión que transporta al jefe de la Iglesia católica despegó del Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino a las 07:05 hora local de este viernes, con lo cual comenzó su viaje apostólico a las tres naciones latinoamericanas.

El Vaticano indicó a través de un comunicado que se prevé que León XIV llegue al Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco alrededor de las 16:30 hora local (19:30 GMT), donde está programada una ceremonia oficial de bienvenida.

La agenda del papa León XIV en Montevideo comienza con una ceremonia de bienvenida a las 17:30 hora local (20:30 GMT) en la Plaza de la Independencia.

A continuación, se entrevistará con representantes de las autoridades uruguayas, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Posteriormente, el papa visitará al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

Luego de esta actividad, el pontífice presidirá las Vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, personas consagradas y seminaristas en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y los Santos Felipe y Santiago en Montevideo.

Después de su estancia en Uruguay, el Santo Padre viajará el próximo domingo a Argentina, donde visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Posteriormente, continuará su recorrido el miércoles 11 de noviembre hacia Perú, visitando Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La agenda vaticana contempla la realización de 12 vuelos y la participación en más de 50 compromisos públicos.