El papa León XIV pide en Cajamarca perseverar por la justicia sin perder la fe

El líder del Vaticano arribó este sábado 14 de noviembre a Cajamarca, al norte de Perú, en su cuarto día de visita por el país, donde terminará la gira pastoral que incluyó a Uruguay y Argentina.

En su primer acto multitudinario en esta región, se dirigió a Santa Cruz de Succhubamba, una de las zonas más lejanas de su antigua diócesis, para oficiar una misa ante miles de feligreses.

León llegó hasta Santa Cruz de Succhubamba en una excursión que ya había hecho muchas veces como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, a poco más de 100 kilómetros al este de la costa del Pacífico.

Junto a las autoridades locales se congregaron peregrinos venidos de varios rincones de la sierra y de la Amazonía peruana. León XIV saludó a los habitantes cruceños y definió el reencuentro con una frase breve: «un sueño muy grande».

Esta vez, en lugar de recorrer al menos cuatro horas en carro desde Chiclayo, donde las carreteras obligan a los conductores a circular lentamente para sortear los barrancos, el líder de la Iglesia Católica llegó en helicóptero a la zona ubicada a unos 2 mil metros sobre el nivel del mar.

El papa León XIV brindó una extensa homilía durante la multitudinaria ceremonia. Destacó el valor y la fe de las comunidades andinas y los exhortó a perseverar en sus clamores de justicia sin perder la fe en Dios.

El Santo Padre también se tomó tiempo para saludar a campesinos, quienes promueven el trabajo digno y aportan a generar una distribución de bienestar. «Quisiera elogiar a quienes con ingenio y espíritu emprendedor se esfuerzan por dar trabajo digno a las personas. Campesinos, comerciantes, pequeños empresarios y tantos otros que aquí día tras día emplean los talentos recibidos en favor de las comunidades, contribuyendo a promover mediante el empleo auténticos modelos de desarrollo humano integral”.

El Papa dedicó una gran parte de su homilía a recordar la lectura de la ceremonia, sobre la parábola de la viuda que clamó ante un juez: “hazme justicia frente a mi adversario”, y consideró que este llamado “resuena por desgracia todavía hoy y es desoído en los labios de tantos hombres y mujeres”.

Devoción a la Virgen

Antes de desplazarse a Santa Cruz de Succhabamba, ofició la coronación de la Virgen de la Inmaculada en la catedral de Chiclayo, en la que fue su catedral, en uno de los mayores reconocimientos que la Iglesia católica concede a una devoción a la Virgen, y volvió a recibir el abrazo de los habitantes de Chiclayo que volvieron a salir a la calle al grito de «León es chiclayano».

El Sumo Pontífice realizó la coronación junto a la diócesis peruana de la que fue obispo durante ocho años, en tiempos en los que «acechan las tinieblas» y «la violencia se generaliza».

«Con el corazón lleno de gozo, doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes, celebrando juntos nuestra fe, como hemos hecho tantas veces en esta catedral, que ha sido testigo de los primeros pasos de mi ministerio episcopal, al servicio de esta Diócesis de Chiclayo», recordó al inicio de su homilía.

Ante las cerca de 15.000 personas que lograron acceder a la plaza frente a la catedral, el papa le confió la intercesión de la Virgen para seguir «caminando todos juntos, como una única familia de Dios».

«Una familia que anhela un mundo que tenga como distintivo el amor y la compasión, el perdón y la búsqueda de la justicia», afirmó León XIV.

También señaló que «en la actualidad las tinieblas siguen al acecho y parecen envolvernos completamente (…) nos sentimos amenazados por la incertidumbre de la violencia que se generaliza, por el sufrimiento indecible que sigue golpeando a tantos hermanos», dijo ante la feligresía.