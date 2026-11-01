El papa León XIV se prepara para gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú

El papa León XIV iniciará el próximo viernes 6 de noviembre un viaje internacional de 12 días que abarcará actividades oficiales en Uruguay, Argentina y Perú.

La agenda vaticana contempla la realización de 12 vuelos y más de 50 compromisos públicos, autorizados por su equipo médico tras recuperarse satisfactoriamente de una reciente intervención quirúrgica pulmonar para la extirpación de un tumor.

La primera escala del recorrido papal comenzará en territorio uruguayo con visitas institucionales y encuentros multitudinarios previstos en Montevideo, Paysandú y Florida.

Posteriormente, el líder religioso se trasladará a Argentina para sostener un encuentro con el presidente Javier Milei y presidir misas campales masivas donde los organizadores estiman una asistencia aproximada de siete millones de fieles.

El tramo final de la visita apostólica incluirá actos en las ciudades peruanas de Chiclayo, Cusco y la Amazonía, donde mantendrá reuniones institucionales con la mandataria Keiko Fujimori.

Además, la programación oficial del Vaticano reservará espacios de carácter privado para atender a víctimas de abusos y sostener diálogos comunitarios con representantes de diversos pueblos indígenas.