A través del Plan Venezuela Renace se concentran esfuerzos para recuperar y repotenciar 16 edificios de la urbanización Altamira, en el municipio Chacao del estado Miranda.

Durante un recorrido por la zona, Jacqueline Faria, presidenta del programa, informó que los trabajos en las torres representan una atención directa para más de 490 apartamentos y sus respectivas familias.

Desde la azotea recuperada del edificio Marvin, destacó que el abordaje ordenado por el Ejecutivo Nacional es integral y va más allá de los daños sísmicos, corrigiendo también fallas por antigüedad y falta de mantenimiento previo.

Afirmó que las labores conjuntas entre el Gobierno y la comunidad organizada han sido fundamentales para detectar el deterioro acumulado en las estructuras. En este sentido, instó a los vecinos a asumir responsablemente el mantenimiento preventivo de las áreas comunes para preservar la seguridad y vida útil de sus edificaciones renovadas.

Por otra parte, expuso que Venezuela Renace proyecta entregar más de 15.000 viviendas antes de que finalice este 2026. Explicó que los equipos técnicos se mantienen desplegados en siete estados para atender las infraestructuras impactadas por el doblete sísmico.

A la fecha ya se han abordado más de 23.000 viviendas afectadas, logrando la entrega formal de 4.660 inmuebles totalmente renovados a propietarios e inquilinos, con la meta de cerrar el año superando las 25.000 intervenidas.