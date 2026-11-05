El pueblo palestino celebra como propia la victoria del Dr. Adam Hamawy en EEUU

En medio del dolor y la reconstrucción entre los escombros de la Franja de Gaza, la sociedad palestina ha recibido con júbilo y esperanza los resultados de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos.

La victoria del Dr. Adam Hamawy, un cirujano de origen egipcio y veterano del ejército estadounidense que prestó servicios médicos voluntarios en los momentos más oscuros del conflicto en Gaza entre 2024 y 2025, fue acogida en los territorios ocupados y en la diáspora como un triunfo histórico propio. Hamawy aseguró un escaño en la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata, representando al 12.º distrito congresional de Nueva Jersey.

Para el pueblo palestino, la llegada de Hamawy al Capitolio no representa únicamente el ascenso de un político más en Washington, sino la voz de alguien que presenció directamente la catástrofe humanitaria en los hospitales gazatíes.

Su candidatura se cimentó sobre la promesa explícita de exigir el cese inmediato de la ayuda militar y el envío de armas a Israel, un compromiso nacido de su experiencia personal tratando a miles de heridos bajo el fuego.

Voces de júbilo y esperanza desde la academia y las redes sociales

El impacto del triunfo electoral resonó con fuerza en las redes sociales y círculos académicos del mundo árabe. El destacado profesor de Ciencias Políticas Khalil Al-Anani celebró la noticia a través de su cuenta en la red X destacando el significado moral de la contienda:

“Abran paso. La mejor noticia de última hora: el doctor Adam Hamawy es un médico que sirvió a nuestro pueblo en Gaza en la guerra de exterminio, y su victoria es una gran victoria en los últimos años”.

Por su parte, el activista palestino Adam Almadhoon enfatizó el profundo simbolismo del recorrido del recién electo congresista, conectando las ruinas del conflicto con las esferas del poder político internacional:

“Desde los escombros y la devastación de Gaza hasta el Congreso… Adam Hamawy es un médico militar que se ofreció como voluntario en los hospitales de Gaza en 2024, donde atendió a los heridos y presenció de primera mano el sufrimiento de los palestinos. Regresó a Estados Unidos y se dedicó a la política, exigiendo el cese de la ayuda militar a Israel”, dijo.

Un testigo directo de la tragedia que busca cambiar la política exterior de EEUU

Durante su labor médica voluntaria en los centros de salud de la Franja, el Dr. Hamawy atendió cientos de intervenciones quirúrgicas de emergencia, convirtiéndose en un testigo de excepción del drama humano que afectó a la población civil.

Al regresar a territorio estadounidense, canalizó esa vivencia hacia la contienda electoral con el propósito expreso de llevar la realidad de Gaza a las instancias donde se toman las decisiones de política exterior.

La elección de Hamawy en Nueva Jersey marca un hito en la representación árabe y musulmana dentro del Congreso norteamericano, al tiempo que infunde en el pueblo palestino la convicción de que las causas de justicia y la denuncia contra el sufrimiento de su gente han encontrado un defensor firme en el corazón del poder político estadounidense.