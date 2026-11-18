El encuentro sobre la alfombra roja ocurrió este miércoles, horas antes de la cena de gala de la cumbre y en la antesala de la histórica reunión trilateral que los tres mandatarios celebrarán este jueves 19 de noviembre al sur de China.

La escena marcó además el primer cara a cara entre Donald Trump y Vladímir Putin desde la cumbre que sostuvieron en Alaska en agosto de 2025.

A su llegada a Shenzhen, Trump fue recibido personalmente a pie de escalera del Air Force One por Xi Jinping, en una muestra de reciprocidad tras el recibimiento que el mandatario estadounidense le brindó en Washington en septiembre pasado.

🇷🇺🇺🇸🇨🇳Putin, Trump y Xi se estrechan las manos en la ceremonia oficial de bienvenida de la cumbre de la APEC.https://t.co/gRq360CT29 pic.twitter.com/3lMTs9Q9xU — RT Última Hora (@RTultimahora) November 18, 2026

Vladimir Putin y Xi Jinping exhiben su alianza

Más temprano, los presidentes de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, sostuvieron un encuentro bilateral de más de dos horas en el marco de la Apec para profundizar su cooperación económica, tecnológica y geopolítica en beneficio de ambos pueblos.

“Las relaciones entre China y Rusia se han mantenido firmes como una roca ante todas las adversidades y siguen así hoy. Tienen amplias perspectivas y no se ven afectadas por los cambios a corto plazo en la situación mundial”, declaró Xi, según la agencia rusa TASS.

Por su parte, el líder ruso destacó que Moscú y Beijing están adoptando un «enfoque constructivo» para levantar un «orden multipolar más justo», en medio de un «clima geopolítico difícil».

«La coordinación en política exterior entre Rusia y China se mantiene estable y avanza en una dirección positiva», aseguró Putin, de acuerdo a TASS.

«Trabajaremos, como a usted le gusta decir, espalda con espalda en aras del beneficio de los pueblos de Rusia y China. Estamos muy contentos de estar aquí, entre amigos», agregó Putin, según la agencia Interfax.

El presidente chino, Xi Jinping (d), y el presidente ruso, Vladímir Putin (i), durante su encuentro en la cumbre APEC China 2026 en Shenzhen. EFE/EPA/Vyacheslav Prokofyev/SPUTNIK/KREMLIN / POOL





Expectativa global ante la cita del jueves

El inédito diálogo entre Washington, Beijing y Moscú concentrará la atención internacional durante el desarrollo de la cumbre económica.

Según reportes oficiales de las tres delegaciones, la agenda abordará temas críticos de seguridad global, el desarme nuclear, los conflictos en Ucrania e Irán, así como el futuro del comercio internacional y las restricciones tecnológicas.

Mientras el Kremlin ha señalado los «beneficios potenciales» de este acercamiento para fomentar un diálogo constructivo, la Casa Blanca ha buscado moderar las expectativas sobre acuerdos inmediatos.

Por su parte, varias capitales europeas y asiáticas siguen con cautela ante el desarrollo de la cita, tras el temor de que las tres mayores potencias militares definan equilibrios geopolíticos sin la participación de otros actores regionales.

La cumbre de la Apec reúne esta semana en Shenzhen a los líderes de las 21 economías de la cuenca del Pacífico bajo el llamado del Gobierno chino a defender la apertura comercial frente al proteccionismo.