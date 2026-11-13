El sector Montecristo luce sus calles renovadas

Un total de 300 toneladas de asfalto fueron colocadas en el sector Montecristo del municipio Sucre, estado Miranda.

Las labores fueron realizadas por la Alcaldía de esa jurisdicción. La obra alcanza las 22.400 toneladas aplicadas en la parroquia Leoncio Martínez, detalló el ente en su cuenta en Instagram.

Las vías de Los Chorros, Los Ruices y Montecristo cuentan con un nuevo pavimento para el disfrute de la comunidad, según pudo constatar el alcalde Diógenes Lara durante una inspección.

Las autoridades explicaron que la meta para finales de año es aplicar 60.000 toneladas de asfalto en las cinco parroquias del municipio.

Estas labores buscan ofrecer vías más seguras para los conductores, el transporte público y los peatones que transitan a diario por el municipio mirandino.