El embajador de Venezuela ante el Reino de Bélgica, Raúl Li Causi, entregó este jueves las cartas credenciales a su majestad Rey Felipe de los belgas, en un acto celebrado en el Palacio de Bruselas.

En la jornada, reseñada en nota de prensa, ambos representantes abordaron el fortalecimiento de los lazos entre las naciones, especialmente en el área del intercambio comercial, así como avanzar hacia una etapa orientada a consolidar el vínculo bilateral, basados en el respeto mutuo y el diálogo constructivo.

Con esta presentación de credenciales se dio inicio formalmente a la interlocución institucional ante el Reino de Bélgica, como parte de la política exterior impulsada por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez.