Las cuadrillas del Gobierno de Distrito Capital hicieron labores de embellecimiento de espacios e infraestructuras pertenecientes a la calle El Petróleo del sector San José, en la parroquia La Vega.

Así lo informó la institución a través de sus redes sociales, en las que explicó que un equipo operativo se desplegó en la comunidad caraqueña para efectuar labores de pintura en las instalaciones de tres canchas deportivas, las paredes externas de un módulo octogonal y 30 fachadas de viviendas.

Señaló que las labores se llevaron a cabo de la mano de los voceros de la comuna y el Consejo Comunal El Petróleo.

Catia

El Gobierno de Distrito Capital afirmó que en el pasaje 18 de la avenida principal de El Amparo, en la parroquia Sucre, se están ejecutando trabajos de exploración, relleno y computación, además del riego de piedra.

Indicó que actualmente avanzan con el vaciado de losas de cemento en la vialidad que abarca el kilómetro 2 de El Junquito.