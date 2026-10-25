Emotivo homenaje a Gualberto Ibarreto rebosó la Concha Acústica de Bello Monte

La Concha Acústica de Colinas de Bello Monte vibró con la fuerza del folclore nacional al transformarse en el escenario principal de un multitudinario tributo a Gualberto Ibarreto. El emblemático espacio caraqueño reunió a una marea de espectadores que asistió para rendir honores a la trayectoria del ilustre cantor oriental y celebrar la vigencia de su legado en la cultura venezolana.

El anfiteatro capitalino lució totalmente repleto, albergando a más de 4.000 personas que colmaron las gradas para conectar con la identidad musical del país. Diversos artistas invitados subieron a la tarima e interpretaron los temas más representativos del repertorio de Ibarreto, logrando que el público coreara a un solo coro cada una de las composiciones que han marcado a varias generaciones.

El evento ratificó la necesidad de mantener activos los espacios públicos para la difusión de las tradiciones populares y el reconocimiento a sus grandes figuras.

Entre ovaciones cerradas y un aplauso prolongado, la velada cerró con una muestra de admiración hacia el homenajeado, consolidando a la jornada como un hito para la preservación de la memoria cultural venezolana.