Una noche emotiva y llena de los recuerdos de un repertorio inolvidable. Captura de pantalla
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Emotivo homenaje a Gualberto Ibarreto rebosó la Concha Acústica de Bello Monte

Más de 4000 personas presenciaron el evento para reconocer el legado musical de “El Pichón”

Randolph Borges
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La Concha Acústica de Colinas de Bello Monte vibró con la fuerza del folclore nacional al transformarse en el escenario principal de un multitudinario tributo a Gualberto Ibarreto. El emblemático espacio caraqueño reunió a una marea de espectadores que asistió para rendir honores a la trayectoria del ilustre cantor oriental y celebrar la vigencia de su legado en la cultura venezolana.

El anfiteatro capitalino lució totalmente repleto, albergando a más de 4.000 personas que colmaron las gradas para conectar con la identidad musical del país. Diversos artistas invitados subieron a la tarima e interpretaron los temas más representativos del repertorio de Ibarreto, logrando que el público coreara a un solo coro cada una de las composiciones que han marcado a varias generaciones.

El evento ratificó la necesidad de mantener activos los espacios públicos para la difusión de las tradiciones populares y el reconocimiento a sus grandes figuras.

Entre ovaciones cerradas y un aplauso prolongado, la velada cerró con una muestra de admiración hacia el homenajeado, consolidando a la jornada como un hito para la preservación de la memoria cultural venezolana.

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