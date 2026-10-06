Empresarios de Nueva Esparta firman acuerdo con Swing Energy para autogenerar electricidad

El presidente de Fedecámaras Nueva Esparta, Gabriel Briceño, informó que el sector empresarial privado de la entidad celebró un acuerdo con la empresa Swing Energy para obtener autogeneración eléctrica con financiamiento.

«Hemos celebrado un acuerdo muy importante para fortalecer nuestras instituciones gremiales y fortalecer a las empresas en la región con la empresa Swing Energy, para darles oportunidades de tener autogeneración eléctrica con financiamiento», explicó durante una entrevista transmitida por una emisora.

Afirmó que dispondrán de condiciones altamente ventajosas para que los empresarios y comerciantes de Nueva Esparta puedan obtener una alternativa ante la situación que se presentan con la electricidad.

Gabriel Briceño puntualizó que el financiamiento que les ofrece esta empresa energética permitirá adquirir equipos con las innovaciones en energías renovables y sostenibles, refiriéndose a aquellas que se obtienen de fuentes naturales inagotables —como el sol, el viento o el agua— y se usan de manera eficiente.

Es importante acotar que la empresa Swing Energy está dedicada a las soluciones energéticas sostenibles y a las energías renovables en Venezuela.