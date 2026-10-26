En Caricuao construyen complejo deportivo

El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, realizó una inspección de los trabajos que realizan para transformar el parque La Paz, ubicado en el sector Los Palos Grandes de la parroquia Caricuao.

Allí ejecutan el proyecto integral de atención, el cual fue el ganador en la consulta popular de la juventud, referido a ampliación de los espacios recreativos y deportivos.

Nahum Fernández informó, durante un recorrido con los líderes comunitarios, que por solicitud de los jóvenes se construyen en unos terrenos que se encontraban baldíos y que servían de basurero, canchas de voleibol de playa, fútbol sala, básquetbol, además de un campo de béisbol con iluminación de primer nivel.

Se suman a esta obra de gran envergadura un mirador turístico con vista panorámica a la montaña, una ciclovía, caminerías para la práctica del senderismo y actividad física y espacios para impulsar el movimiento de emprendimientos socioproductivos.

Se pudo conocer que con estas obras no solo se beneficiarán las 12.000 familias que habitan en el sector, sino también a los vecinos de comunidades cercanas, en donde además se planificarán encuentros deportivos interparroquiales.

“Estos espacios se construyen por solicitud de la comunidad, con los aportes otorgados por la presidenta Delcy Rodríguez, y con la participación activa de los voceros del poder popular, quienes realizan la contraloría social”, dijo Nahum Fernández.