A cinco meses del doblete sísmico y tras un despliegue continuo de 324 obreros desde el pasado 3 de agosto, la Alcaldía de Chacao ha logrado entregar 100 % rehabilitados un total de 402 apartamentos de la base prioritaria, mientras que otras 112 viviendas se encuentran actualmente en fase de ejecución activa (42 en progreso y 70 iniciando obra).

Así lo informó el alcalde, Gustavo Duque, durante la presentación de un balance integral de la reconstrucción en Chacao, el cual incluyó un informe detallado sobre el diagnóstico habitacional y los resultados alcanzados, refiere una nota de prensa.

Duque destacó que, tras realizar un censo exhaustivo que evaluó un total de 11.620 apartamentos —de los cuales 1.178 presentaron daño severo (etiqueta roja), 2.687 daño moderado (amarilla) y 7.755 afectación leve (verde)—, la Alcaldía estableció una base prioritaria de atención de 3.865 viviendas.

“Una cosa es la economía de los comercios y empresas que hacen vida en el municipio y otra es la realidad de nuestros vecinos que en su mayoría son adultos mayores”, expresó el alcalde al resaltar la importancia del acompañamiento institucional y los recursos destinados para atender a las familias afectadas.

En materia de infraestructura mayor, de los 49 edificios catalogados inicialmente con etiqueta roja por daños estructurales, 27 de ellos ya han sido completamente reparados, tales como: Padula, Estoril Palace, El Rosal, El Bosque, Sayonara, Ipasolaz, Kariba, Mediterráneo, Bello Campo y Monte Roble y otros 12 se encuentran en proceso activo de intervención y espera.

Asimismo, el alcalde informó que 3 edificios con etiqueta roja —San Felipe, Don Pepe y Manela— están siendo atendidos bajo coordinación directa con la Comisión Presidencial que lidera el ministro para el Transporte, Francisco Garcés.