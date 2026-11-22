Un total de 3.500 familias disfrutaron de jornadas sociales integrales en las comunas Jacinto Convit en Guaicoco, Gran Campo Rico en San Miguel y Darío Vivas en Mesuca, ubicadas en el municipio Sucre del estado Miranda.

El alcalde de esa jurisdicción, Diógenes Lara, supervisó el despliegue que incluyó peluquería, consultas de medicina general, oftalmología y pediatría, así como la entrega de medicinas, refirió el organismo en boletín de prensa.

En la calle Rosa María de Guaicoco, en el ámbito de la Comuna Jacinto Convit, Marcela Maldonado, habitante de la zona, resaltó la calidad del servicio médico recibido.

“La atención fue muy buena. Gracias al alcalde por la jornada y por todo lo que hace”, expresó.

Asimismo, Pedro Rivera, habitante de Mesuca, valoró el despliegue institucional en su sector. “Estoy muy agradecido”, dijo.