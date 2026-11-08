Encuentro de la Juventud Cristiana debate aporte de los jóvenes al desarrollo del país

Este fin de semana se llevó a cabo el Encuentro Nacional de la Juventud Cristiana, un espacio que permitió abordar la participación de los jóvenes en el desarrollo del país, así como la conformación del Órgano Rector.

En la actividad se contó con la presencia del jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, quien destacó que el encuentro permitió conversar directamente con jóvenes cristianos sobre sus responsabilidades y el papel que les corresponde asumir en el futuro de Venezuela.

«Fue un espacio de encuentro directo con la muchachada de fe y los jóvenes comprometidos con el desarrollo del país, donde conversamos sobre el papel fundamental que les corresponde asumir en el futuro de la Patria», expresó Fernández en una publicación realizada en sus redes sociales.

El jefe de Gobierno del Distrito Capital recalcó la importancia de fortalecer los valores cristianos desde los hogares, promoviendo principios como el respeto, la solidaridad y la honestidad, además de abordar temas relacionados con la paz, el reencuentro familiar, la fe y la protección de la población.

De igual forma, resaltó la importancia de mantener un acercamiento directo con la juventud para conocer sus realidades y atender sus inquietudes desde las comunidades.

​»Reunirnos con los muchachos nos permite escucharlos cara a cara, saber lo que están viviendo en sus comunidades y trabajar juntos en soluciones de verdad. Cuando la juventud siente apoyo y tiene la fe clara, agarran impulso para trabajar por sus familias y salir adelante sin importar las dificultades», añadió.

Por otra parte, manifestó su compromiso de acompañar a los jóvenes en sus iniciativas y procesos de organización, al considerar que la fe y el respaldo a este sector contribuyen a fortalecer su participación en el ámbito familiar y comunitario.

​»Como cristiano de corazón, sé que lo que nos toca es caminar con el pueblo, escuchar de verdad y actuar con el ejemplo que nos dejó el Señor. Contamos con una juventud firme y dispuesta a trabajar, y los vamos a seguir acompañando para mantener la fe y la esperanza vivas en todo el país», puntualizó.

También pidió a Dios Todopoderoso y a Jesucristo que brinden sabiduría a la presidenta Delcy Rodríguez, para afrontar los desafíos de 2027 y avanzar en la construcción de un año de prosperidad.