Foto: redes sociales del Polimaracaibo
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Engorilado intentó desarmar a policía que lo capturaba

Los oficiales constataron que el ciudadano lanzaba piedras contra el inmueble de la denunciante

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En el marco de las labores de patrullaje preventivo e interacción comunitaria, funcionarios adscritos al Servicio de Policía de Polimaracaibo aprehendieron en flagrancia a un ciudadano en la parroquia Santa Lucía, tras violentar una medida de protección y alejamiento, agredir la vivienda de la víctima y enfrentarse físicamente a los efectivos durante el procedimiento.

Un reporte colgado en la cuenta Instagram de Polimarcaibo señala que la actuación policial se registró aproximadamente a las 7:30 de la noche del pasado martes. Los funcionarios se activaron tras recibir un reporte a través del Servicio de Policía Comunal. Al llegar al sitio, los oficiales constataron que un ciudadano lanzaba piedras contra el inmueble de la denunciante. Pese a las constantes indicaciones verbales para que desistiera de su actitud, el hombre desobedeció el llamado de la autoridad, mostró resistencia violenta y se abalanzó contra la comisión, intentando despojar a un oficial de su arma de reglamento, narra el reporte.

Ante la amenaza inminente, los efectivos aplicaron técnicas de control físico mediante el uso progresivo y diferenciado de la fuerza para neutralizar y restringir al agresor.

El detenido fue identificado como Isaías Samuel Michelena (23), a quien se le leyeron sus derechos constitucionales y luego lo trasladaron al Hospital Central de Maracaibo para la correspondiente valoración médica.

Posteriormente, el procedimiento fue remitido al Centro de Coordinación Policial Noreste para la elaboración del acta respectiva.

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