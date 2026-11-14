Entregan a productores 1.600 plantas de ají en Bolívar

Unas 1.600 plántulas de ají dulce entregó la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral y Participación Ciudadana del Consejo Legislativo del Estado Bolívar a 11 productores del sector 24 de Julio, ubicado en la parroquia Marhuanta, Ciudad Bolívar.

La legisladora Lirida Bastardo, coordinadora municipal del Movimiento Futuro en Angostura del Orinoco, informó sobre la jornada y destacó el apoyo a las familias productoras.

Bastardo indicó que la entrega busca impulsar la producción agrícola local y ofrecer a los productores herramientas para fortalecer sus cultivos.