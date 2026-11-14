Foto: archivo
InicioBolívarEntregan a productores 1.600 plantas de ají en Bolívar
Bolívar

Entregan a productores 1.600 plantas de ají en Bolívar

La jornada se realizó en apoyo a las familias productoras de la región

Últimas Noticias
Añade Últimas Noticias a tu Google

Unas 1.600 plántulas de ají dulce entregó la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral y Participación Ciudadana del Consejo Legislativo del Estado Bolívar a 11 productores del sector 24 de Julio, ubicado en la parroquia Marhuanta, Ciudad Bolívar.

La legisladora Lirida Bastardo, coordinadora municipal del Movimiento Futuro en Angostura del Orinoco, informó sobre la jornada y destacó el apoyo a las familias productoras.

Bastardo indicó que la entrega busca impulsar la producción agrícola local y ofrecer a los productores herramientas para fortalecer sus cultivos.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Abren casa de abrigo para niños en Guarenas
Artículo siguiente
Autoridades prevén lluvias y chubascos en gran parte del país