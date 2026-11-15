Entregan financiamientos e insumos a más de 600 pescadores en La Guaira

Más de 600 pescadores y pescadoras de 25 Consejos de Pescadores y Pescadoras (Conppa) de La Guaira recibieron financiamientos, motores e insumos en el Círculo Militar Club de Mamo, parroquia Catia La Mar. La jornada busca impulsar la recuperación económica y productiva de la pesca artesanal de pequeña escala en toda la costa de la entidad.

El ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, informó a través de sus redes sociales que el despliegue abarca desde Chuspa hasta Chichiriviche de la Costa. El funcionario precisó que la dotación incluye 300 financiamientos directos y más de cuatro mil insumos para fortalecer de manera integral al sector.

En la actividad participaron el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Venezuela, Alexis Bonte, y el gobernador José Alejandro Terán.

Dotación técnica para la flota artesanal

Durante el operativo se adjudicaron 42 motores fuera de borda, dos embarcaciones y 150 kits de artes de pesca. El equipamiento también contempla 30 kits para la reparación de lanchas, dos artes para la construcción de nasa, cuatro kits de comercialización y materiales para adecuar una planta de hielo.

Estos recursos permitirán optimizar las condiciones operativas de los 25 consejos pesqueros locales y consolidar la capacidad productiva de la flota artesanal guaireña.