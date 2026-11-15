Más de 600 pescadores y pescadoras de 25 Consejos de Pescadores y Pescadoras (Conppa) de La Guaira recibieron financiamientos. Foto: IG @minpesca_ve
InicioEconomíaEntregan financiamientos e insumos a más de 600 pescadores en La Guaira
Economía

Entregan financiamientos e insumos a más de 600 pescadores en La Guaira

Más de cuatro mil herramientas y equipos fortalecen a 25 consejos pesqueros costeros

Larry Márquez

Contenido

Añade Últimas Noticias a tu Google

Más de 600 pescadores y pescadoras de 25 Consejos de Pescadores y Pescadoras (Conppa) de La Guaira recibieron financiamientos, motores e insumos en el Círculo Militar Club de Mamo, parroquia Catia La Mar. La jornada busca impulsar la recuperación económica y productiva de la pesca artesanal de pequeña escala en toda la costa de la entidad.

El ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, informó a través de sus redes sociales que el despliegue abarca desde Chuspa hasta Chichiriviche de la Costa. El funcionario precisó que la dotación incluye 300 financiamientos directos y más de cuatro mil insumos para fortalecer de manera integral al sector.

En la actividad participaron el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Venezuela, Alexis Bonte, y el gobernador José Alejandro Terán.

Dotación técnica para la flota artesanal

Durante el operativo se adjudicaron 42 motores fuera de borda, dos embarcaciones y 150 kits de artes de pesca. El equipamiento también contempla 30 kits para la reparación de lanchas, dos artes para la construcción de nasa, cuatro kits de comercialización y materiales para adecuar una planta de hielo.

Estos recursos permitirán optimizar las condiciones operativas de los 25 consejos pesqueros locales y consolidar la capacidad productiva de la flota artesanal guaireña.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Vacuna rusa contra el cáncer logra remisión en primer paciente
Artículo siguiente
Plan de Embellecimiento Navidad 2026 beneficia a 5.000 familias de Monagas