Cinco motores fuera de borda fueron entregados este sábado 21 de noviembre a trabajadores pesqueros en el sector El Pilotín de Volcadero, en el municipio Guanta del estado Anzoátegui.

La dotación, realizada a propósito del Día Mundial de la Pesca, forma parte del Plan de Renovación del Parque Motor Artesanal que ejecutan el Ministerio de Pesca y Acuicultura y el Fondo Pesquero y Acuícola de Venezuela (Fonpesca).

Voceros de los Conppa de Guanta y Sotillo recibieron motores Parsun modelo 40J para fortalecer sus faenas de pesca. Foto Fonpesca

Los equipos entregados en esta comunidad, marca Parsun modelo 40J, beneficiarán de manera directa a los pescadores organizados en los Consejos del Poder Popular de Pescadores y Acuicultores (Conppa) Playa Telésforo y Bahía de Guantar, de la jurisdicción guanteña, así como al Conppa Lucha y Resistencia, del vecino municipio Sotillo.

El acto de entrega estuvo encabezado por la directora nacional de Pesca, Grisel Mijares, y el alcalde de Guanta, Yinder Saldivia, junto con los directores regionales de Fonpesca, Corpesca y del Centro Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura (Cenipa).

Mijares recalcó que, con la incorporación de estos nuevos motores a la flota artesanal de la zona norte de Anzoátegui, los trabajadores del mar contarán con herramientas operativas para mejorar su capacidad de captura, garantizar el sustento de sus familias y fortalecer el abastecimiento local.