La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, anunció la entrega formal de los trabajos de rehabilitación integral del urbanismo La Estrella, anteriormente identificado como Oppe 20, tras culminar las labores de recuperación iniciadas por las afectaciones que sufrió la estructura durante un doblete sísmico.

La actividad se realizó mediante un contacto con la presidenta Delcy Rodríguez, donde se oficializó el traspaso de las áreas renovadas a los habitantes de las torres A, B y C. Según detalló la mandataria municipal, el complejo cuenta con 144 apartamentos en los que residen 504 personas.

«Entregamos totalmente rehabilitado el urbanismo Oppe 20, que ahora lleva por nombre La Estrella, y que lo atendimos mediante el Plan Venezuela Renace», señaló Meléndez a través de su cuenta de Instagra.

Para lograr la recuperación de estas edificaciones fue necesaria la intervención de tres frentes de trabajo dedicados a labores de ingeniería y mantenimiento. Las obras abarcaron la demolición y el reemplazo de paredes y fachadas, la adecuación de los servicios básicos, la impermeabilización de techos y la aplicación de pintura en general.

Asimismo, las cuadrillas ejecutaron la reparación y puesta en marcha de los ascensores, optimizaron los espacios socioproductivos de la comunidad e instalaron un nuevo parque infantil para el esparcimiento de los niños de la zona.

Finalmente, la alcaldesa destacó el despliegue que mantiene su despacho en toda la capital para atender infraestructuras residenciales. «Como órgano ejecutor del Plan Venezuela Renace, tenemos activos más de 100 frentes de trabajo en Caracas, y seguimos», concluyó.

Agradecimiento de la comunidad

Por su parte, los habitantes de este urbanismo agradecieron al Gobierno nacional por realizar las labores de rehabilitación oportunamente, luego de que se vieran afectados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio. Tal es el caso de Lolimar Linares, quien destacó que estos trabajos mejoraron las condiciones de todos los vecinos.

«La reparación ha sido eficiente. A raíz de eso repararon hasta las filtraciones (…) en este urbanismo estamos recuperando todos los espacios», explicó Linares.

Samuel de las Rosas, también precisó que las área comunes fueron recuperadas, especialmente aquellas que son para el disfrute de los niños y niñas.