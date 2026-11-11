Erdogan denuncia en la COP31 “catástrofe ambiental” y “genocidio” en Gaza

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, denunció este miércoles durante la inauguración de la COP31 en Antalya que la Franja de Gaza sufre un «genocidio» y una profunda «catástrofe ambiental».

Ante los jefes de Estado, el mandatario aseveró que el conflicto destruyó la infraestructura local, contaminó los recursos naturales y dejó a la población en condiciones extremas.

“Gaza no solo ha sufrido un genocidio, sino también una catástrofe ambiental. Se han talado olivos centenarios, se han contaminado el suelo y el agua y las ciudades se han convertido en enormes montañas de escombros”, afirmó Erdogan ante los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la cumbre climática.

Asimismo, exigió permitir el ingreso inmediato de asistencia humanitaria y reclamó mayor compromiso climático a las economías desarrolladas del planeta.

“Queremos enviar contenedores a Gaza, pero Israel no nos permite hacerlo”, dijo Erdogan, quien exigió permitir de inmediato la entrada de ayuda humanitaria y poner fin al sufrimiento de la población palestina.

El presidente turco defendió que la COP31 sea una cumbre en la que se lleven los compromisos a la práctica y advirtió de que cada minuto de retraso en el cumplimiento del Acuerdo de París aumenta los efectos dañinos del calentamiento global.

Recep Tayyip Erdoğan, resaltó la política ambiental de la nación con los principios culturales y tradicionales de su sociedad, al destacar el respeto por la naturaleza como un valor fundamental de su historia y civilización.

“La Tierra es algo valiosísimo que se nos ha encomendado para que lo protejamos”, expresó durante su intervención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebra en el Centro de Exposiciones de Antalya, en Türkiye, hasta el 20 de noviembre