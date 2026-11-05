Escuela Venezolana de Planificación alcanza 6,6 millones de participantes

La Escuela Venezolana de Planificación llevó a cabo una jornada de formación que sumó a 17.000 personas en el marco de su 20 aniversario. Con esta actividad se alcanzó un acumulado histórico de 6.6 millones de participantes formados en esta área académica.

El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, destacó la trascendencia de este logro y señaló que este hecho es «un concepto de democracia profundamente incluyente y directa donde el proceso de planificación forma parte del ejercicio político del Gobierno».

Asimismo, contrastó este modelo con el pasado. «Aquella visión que se tenía anteriormente donde había una planificación prácticamente estratosférica, sin ninguna conexión con la realidad, con los habitantes, se generaban grandes líneas, grandes trazos que otras personas tenían que acatarlo».

En su lugar, el ministro enfatizó que «planificar es soñar el futuro, es vislumbrar los medios y los recursos para construir ese futuro». Para consolidar este avance, anunció una expansión de los distintos programas de formación que lleva adelante la institución.

De acuerdo con la información del Ministerio de Planificación, el plan contempla diplomados, cajas de herramientas, especializaciones y maestrías. El objetivo fundamental de esta ampliación académica es «contribuir a la construcción de esta nueva cultura, la cultura de la planificación popular», detalló la autoridad ministerial.

Por su parte, el presidente de la Escuela Venezolana de Planificación, Ricardo Molina, conmemoró los «20 años de la fundación de esta escuela por el comandante Hugo Chávez». Durante su intervención detalló el impacto académico acumulado por la institución.

«114 maestrantes y 31 participantes en la especialización en planificación en esta escuela, pero también 15.066 participantes en 17 diplomados específicos», explicó Molina.

Finalmente, las autoridades anunciaron el inicio de la nueva oferta académica cuyas postulaciones arrancan el próximo 16 de noviembre. El programa incluye maestrías, especializaciones, cursos cortos y la cátedra «pensar el socialismo», espacio de discusión programado para los martes de 9:00 a 12:00 del mediodía.