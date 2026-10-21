España declarará zona catastrófica a los municipios afectados por la dana Adam

El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros la declaración de todos los municipios damnificados por la DANA Adam como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Así lo ha anunciado este martes el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante su visita al Puesto de Mando Avanzado de Oliva, en Valencia.

Sánchez sostuvo un encuentro de trabajo en Oliva con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, así como con los alcaldes de las localidades afectadas.

Aseguró que el Gobierno español va «a facilitar los recursos económicos, vamos a facilitar también la agilización de la contratación pública, como se ha dicho por parte de los alcaldes y alcaldesas, para que se recupere cuanto antes la normalidad».

El jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, quien aseguró que «la emergencia no ha terminado, ahora viene una fase de reconstrucción donde es muy importante que demostremos coordinación».

Tras la reunión, el presidente ha ofrecido una declaración institucional en la que ha garantizado el respaldo total de la administración central. Asimismo, ha urgido de nuevo a alcanzar un gran acuerdo de país frente a la emergencia climática.

«El que hoy tengamos unas temperaturas en el Mediterráneo entre tres y cuatro grados centígrados superiores en el mes de octubre a la media recurrente de estos meses, significa que la emergencia climática está actuando como combustible exponencial para alterar aún más gravemente este tipo de sucesos climáticos», aseguró Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado su intervención para expresar sus condolencias por las personas fallecidas a causa de la DANA y ha agradecido la labor de todos los cuerpos que integran el sistema de protección civil.

En este sentido, ha destacado el valor de la cooperación institucional frente a este desafío, recordando que el Estado lo forman desde los ayuntamientos hasta las diputaciones, el Gobierno autonómico y el de España.

España bajo el agua

Seis personas murieron y más de 800.000 recibieron órdenes de permanecer en sus casas el pasado lunes en el este de España, donde las lluvias torrenciales provocadas por la tormenta Adam desataron graves inundaciones, dejaron localidades aisladas y obligaron a desplegar helicópteros para rescatar a vecinos atrapados en los tejados de sus viviendas.

La situación es especialmente crítica en las provincias de Valencia y Alicante, donde las calles se convirtieron en auténticos ríos que arrastraron automóviles, anegaron viviendas y bloquearon las principales vías de acceso.

Las autoridades ordenaron el confinamiento de la población en 145 municipios del litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, mientras los equipos de emergencia trabajaban contrarreloj para auxiliar a las personas que permanecían atrapadas.