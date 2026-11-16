España y Brasil unen posturas: Sánchez y Lula dialogan sobre «la amenaza ultraderechista»

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibió este lunes en el Palacio de la Moncloa a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un encuentro marcado por la defensa de la democracia y la cooperación bilateral.

La visita del mandatario brasileño se produce a menos de dos semanas de las elecciones generales en España, previstas para el próximo 29 de noviembre, cita ante la cual Lula viajó para respaldar al líder del Partido Socialista Obrero Español (Psoe).

Según informó la Presidencia española mediante un comunicado oficial, durante la reunión en La Moncloa «los dos mandatarios han abordado el futuro de las Naciones Unidas y la importancia de defender las instituciones democráticas y la cohesión social frente a la amenaza ultraderechista».

El encuentro también fue publicado por Pedro Sánchez a través de la red social X donde reafirmó «el compromiso de España y de Brasil con las Naciones Unidas y el sistema multilateral es un objetivo compartido que sigue inspirando e ilusionando».

Querido presidente @LulaOficial, siempre es un placer recibirte en España.



Nuestros países están unidos en defensa de la democracia y de la cohesión social frente a la involución.



El compromiso de España y de Brasil con las Naciones Unidas y el sistema multilateral es un… pic.twitter.com/ZRQQ5hMisO — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 16, 2026

El presidente brasileño aterrizó en la capital española procedente de Filipinas, país donde participó en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean). Su agenda inicial incluía la participación en un acto de campaña organizado por el Psoe en el auditorio del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) para mostrar su apoyo explícito a la candidatura de Sánchez.

No obstante, dicho mitin tuvo que ser suspendido debido a una afonía que afectó al jefe de Estado brasileño. A pesar de la cancelación del evento multitudinario, ambos dirigentes mantuvieron posteriormente una conversación fuera del Palacio de la Moncloa, en un formato de diálogo organizado también por la formación socialista.

En defensa del modelo progresista

De acuerdo con una nota de prensa difundida por el PSOE tras este encuentro, Sánchez y Lula aprovecharon el espacio para analizar «la situación de la izquierda occidental y el modelo progresista que defienden». Ambas partes señalaron durante el diálogo que dicho modelo se sustenta en «la mejora de las condiciones laborales y una fiscalidad justa como mecanismos para generar prosperidad».

Con esta jornada en Madrid, ambos gobiernos escenifican su sintonía política en el ámbito internacional y refuerzan su agenda común de cara a los próximos desafíos globales y electorales.