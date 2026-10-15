Especialistas venezolanos inspeccionan patrimonio histórico en Panamá

Un equipo de especialistas venezolanos, encabezado por el ingeniero y presidente de la Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, se mantiene desplegado en Panamá para la evaluación de infraestructuras afectadas por el sismo de 7.7 del pasado viernes 9 de octubre.

En este sentido, el presidente de la Comisión realizó una inspección de la estructura de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Palacio Bolívar, anteriormente conocido como el Convento San Francisco.

La información la dio a conocer el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación, recordando que en este espacio patrimonial se celebró el Congreso Anfictiónico de Panamá y residen documentos originales de hace 200 años.

El equipo de especialistas también se encuentra desplegado en los espacios educativos para la revisión y evaluación.

En este caso, la delegación visitó los espacios de la Escuela Flores, ubicada en Tonosí, Provincia de Los Santos, donde realizan labores de inspección y evaluación técnica de las afectaciones estructurales del sismo.

Más temprano, Venezuela envió un primer cargamento de ayuda humanitaria de 40 toneladas. Además, envío un equipo de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar.

Este envío se suma al despliegue de especialistas e ingenieros que se encuentra en Panamá desde el pasado martes, quienes están trabajando en la evaluación estructural, la remoción segura de escombros y la pronta rehabilitación de espacios prioritarios, como escuelas y centros asistenciales.