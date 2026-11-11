Estallan dos petroleros “no autorizados” en el estrecho de Ormuz

Las fuerzas navales del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán informaron sobre la detonación e incendio de dos buques petroleros que transitaban por el estrecho de Ormuz sin cumplir las regulaciones de navegación.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido por el medio Sepah News, ambas embarcaciones navegaban con los sistemas de identificación y rastreo apagados al momento de las explosiones, tras lo cual las autoridades iraníes procedieron a su aprehensión en la zona.

El reporte castrense precisó que la primera de las naves estalló al hacer contacto con minas navales sembradas en el área marítima. Por su parte, el segundo petrolero resultó incendiado durante una maniobra para cruzar el paso sin autorización, acción en la cual la fuerza armada iraní señaló la intervención de aeronaves de combate estadounidenses que escoltaban la nave durante el trayecto.

El mando naval del CGRI ratificó la prohibición de tránsito por las rutas no autorizadas del estrecho de Ormuz, señalando el peligro que representa la navegación en coordinación con las fuerzas militares de Estados Unidos.

Esta medida de control sobre la vía marítima estratégica se mantiene activa tras las restricciones impuestas por Irán al paso de embarcaciones vinculadas o afiliadas a Israel y Estados Unidos, dictadas en respuesta a los ataques armados ejecutados por ambas naciones contra la infraestructura del país persa.