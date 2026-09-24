Estiman en 21.000 millones de dólares la reconstrucción de Venezuela tras los sismos

Las necesidades de recuperación de Venezuela tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio ascienden a aproximadamente USD 21.000 millones, de acuerdo con los resultados de la Evaluación de Necesidades Post-Desastre (PDNA, por sus siglas en inglés), presentados por autoridades del Gobierno venezolano y representantes de organismos internacionales.

De acuerdo con nota de prensa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el diagnóstico estima en USD 14.831 millones los daños y pérdidas registrados en los siete estados afectados.

Al respecto, Yamel Pérez, oficial de desarrollo inclusivo del Pnud en Venezuela, señaló que la recuperación abarcó infraestructura, medios de vida, cohesión social y servicios básicos.

«Desde el PNUD expresamos nuestra solidaridad», expresó, citado por la Agencia Venezolana de Noticias.

De igual forma, la funcionaria indicó que desde el 25 de junio, el organismo acompañó a instituciones nacionales, comunidades, universidades y al sector privado en las labores de recuperación posteriores al terremoto.

Cabe recordar que para esta evaluación, liderada por el Gobierno Bolivariano y desarrollada bajo el mecanismo tripartito conformado por el Sistema de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial, diferenció entre los efectos del desastre, en los que se incluye los daños en vivienda e infraestructuras; y las necesidades de recuperación, las cuales abarcan recursos requeridos para reconstruir y rehabilitar los activos afectados.