Estudiantes argentinos marchan en reclamo de financiamiento para las universidades

Cientos de manifestantes tomaron las calles en la Quinta Marcha Universitaria para reclamar por sus derechos en la plaza frente al Congreso. «Esto lo hacen para que la gente se llene de miedo, pero acá está el pueblo y queremos luchar», dijo una joven desde las inmediaciones del Palacio Legislativo.

La convocatoria nacional alcanza su punto de ebullición en el marco de la Quinta Marcha Federal Universitaria, producto del sostenido ahogo presupuestario y el rechazo a la novena apelación consecutiva presentada por la Administración libertaria contra los fallos judiciales que ordenan transferir los recursos correspondientes a las casas de altos estudios.

“Desde la asunción de Milei, las transferencias al sistema cayeron a la mitad y las instituciones funcionan al límite de sus capacidades”, advirtió Franco Bartolacci, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La comunidad universitaria, centrales obreras (CGT y las dos CTA), organizaciones campesinas, colectivos de la discapacidad y movimientos sociales, están en las calles bajo dos consignas centrales: la defensa irrestricta de la universidad pública y la aplicación efectiva de la Ley de Tierras.

Los manifestantes también cuestionaron duramente el decreto 70/2023: “Es la piedra fundacional de todo el plan de entrega de Javier Milei. La Ley de Alquileres, la soberanía territorial de la Argentina, el endeudamiento y la educación universitaria pública fueron las demandas más repetidas de los movilizados.

Represión

Un grupo de diputados y diputadas de Unión por la Patria está intentando llegar a la plaza frente al Congreso, donde el Gobierno de Javier Milei reprime con gas pimienta a los manifestantes universitarios, jubilados y del colectivo de discapacidad, refiere el vivo de Página 12.

«Estamos yendo a la plaza. Apenas salimos del Congreso vino toda la ola de gas pimienta que estaban tirando desde Callao y Rivadavia.

El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, pidió este jueves que «paren con la represión innecesaria».

«La marcha venía normal. Fue una provocación. Tiene que parar esto. No puede ser que toda manifestación de la gente termine con la represión de la policía», agregó Martínez a Página 12.

cientos de manifestantes siguen reclamando por sus derechos en la plaza frente al Congreso. «Esto lo hacen para que la gente se llene de miedo, pero acá está el pueblo y queremos luchar», dijo una joven desde las inmediaciones del Palacio Legislativo.

“Es una marcha muy masiva. Lo que está haciendo el Gobierno no tiene ningún tipo de legitimidad, por más que tenga la complicidad de un montón de bloques que se dicen opositores. Hay muchos que vinimos a pesar de que las centrales sindicales no llamaron a un paro general (…). Nos estamos muriendo de hambre, están destruyendo el país», remarcó.

La respuesta judicial al freno presupuestario escaló esta semana cuando el juez federal Martín Cormick declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 firmado por Milei, mediante el cual el Ejecutivo pretendía suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU) aprobada por el Congreso.

Ante la sostenida negativa de la Casa Rosada a cumplir con las medidas cautelares ratificadas por la Cámara en los Contencioso Administrativo Federal y la propia Corte Suprema para actualizar salarios docentes, no-docentes y becas estudiantiles, el juez Cormick resolvió aplicar astreintes diarias (multas conminatorias de 100.000 pesos por día) directamente al titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros, responsabilizando a la administración central por la persistente violación de los fallos.