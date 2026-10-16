Estudiantes italianos se suman a ola de protestas en favor de la educación pública

El descontento de los jóvenes italianos con la gestión conservadora de Giorgia Meloni volvió a manifestarse masivamente en las calles. Desde la Oposición Estudiantil Alternativa (OSA) criticaron duramente la escala de prioridades del Ejecutivo, señalando que la infraestructura educativa sufre un abandono crítico mientras se incrementa la partida de defensa.

«Nuestras escuelas se están desmoronando; exigimos que los 13.000 millones de euros destinados al rearme y al gasto militar se inviertan en educación», denunciaron a través de un comunicado en redes sociales.

A pesar de que la inmensa mayoría de las convocatorias se desarrollaron de forma pacífica, la protesta contra las políticas del Gobierno derivó en momentos de fricción y choques puntuales con las fuerzas del orden en ciudades clave como Roma y Bolonia.

La juventud italiana ha dicho «basta» a las políticas de austeridad y rearme promovidas por el Gobierno conservador de Giorgia Meloni. La jornada reivindicativa, mayoritariamente pacífica en todo el país, reflejó la creciente brecha entre la agenda del Gobierno y las demandas de los estudiantes.

Las protestas de estudiantes italianos por mejoras en la educación pública, se suman a las que ya ocurren en Francia, España, Colombia y Argentina, donde el retroceso presupuestario en este sector, ha sido comprometedor en los últimos años.