Un informe publicado este lunes por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que los niveles reales de pobreza en el país superan significativamente las cifras divulgadas por las estadísticas oficiales.

El estudio académico cuestiona la metodología aplicada por el Ejecutivo de Javier Milei y advierte que el ajuste de las variables económicas demuestra un deterioro sostenido en las condiciones de vida de la población durante 2026.

La investigación universitaria introduce dos mediciones alternativas frente al cálculo tradicional que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Para obtener un diagnóstico más fiel a la realidad socioeconómica actual, los especialistas del ODSA incorporaron una variable más precisa sobre la captación de los ingresos familiares y actualizaron las canastas de consumo básico, dado que las utilizadas por el organismo estatal datan del período 2004-2005.

Disparidad entre los datos oficiales y la realidad social

De acuerdo con las cifras oficiales difundidas para el segundo trimestre de este año, el Gobierno argentino situó el índice de pobreza en el 34,4 %. Sin embargo, los cálculos técnicos de la UCA demuestran que la tasa real oscila entre el 37,5 % y el 42,4 %, exponiendo una brecha estadística que oculta la verdadera magnitud de la crisis social que atraviesan millones de hogares.

El informe señala además que, independientemente de la metodología que se aplique, las tres mediciones coinciden en registrar un nuevo repunte de la pobreza desde finales de 2025. Este retroceso contradice el discurso oficial sobre la estabilidad económica y evidencia el impacto directo de las políticas de ajuste sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.

Si bien los datos de la universidad reconocen una disminución de los indicadores tras el pico inflacionario del primer trimestre de 2024 —cuando la fuerte devaluación decretada al inicio de la gestión de Milei disparó la pobreza oficial al 54,8 % y la alternativa entre el 52 % y el 55,4 %—, el ODSA relativiza el alcance de esa recuperación.

Una recuperación insuficiente frente al empobrecimiento estructural

Los investigadores de la UCA explican en el documento que la desaceleración inflacionaria y ciertas transferencias sociales redujeron parcialmente las privaciones monetarias respecto al inicio de 2024, pero subrayan que la magnitud de esa mejora resulta considerablemente menor al emplear parámetros realistas.

Mientras el procedimiento del Indec exhibe una caída de 16,6 puntos entre los segundos trimestres de 2024 y 2026, las estimaciones alternativas reducen ese margen a apenas 10 y 8,6 puntos. El panorama se torna aún más crítico al contrastar los indicadores actuales con los registros previos a la pandemia de covid-19.

Frente al segundo trimestre de 2019, la estadística oficial de 2026 aparenta una leve mejora de 2 puntos, pero los cálculos ajustados del observatorio universitario revelan un incremento real de la pobreza de 4,8 y 5,3 puntos porcentuales.

Asimismo, el estudio destaca que entre los segundos trimestres de 2025 y 2026 la pobreza volvió a crecer en todas las mediciones analizadas, confirmando un nuevo ciclo de deterioro tras el rebote inicial. En sus conclusiones, el ODSA enfatiza que descender desde el punto máximo de una crisis no implica revertir las condiciones estructurales de empobrecimiento, por lo que urge avanzar hacia estadísticas representativas que reflejen fielmente las condiciones de vida de la sociedad argentina.