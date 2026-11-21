Un invierno mucho más crudo de lo estimado amenaza con agotar aceleradamente las debilitadas reservas de gas en Europa. Según un reporte difundido este 21 de noviembre por la cadena CNBC, el continente enfrenta un escenario crítico de desabastecimiento energético.

La situación responde a la combinación de factores climáticos adversos y tensiones geopolíticas. Los cortes de suministro provenientes de Oriente Medio, derivados de la guerra contra Irán, restringen la oferta disponible y exponen a los países europeos a una inminente escasez de combustible.

De concretarse este panorama, los hogares y las industrias europeas sufrirán un nuevo y severo encarecimiento en las tarifas de electricidad y calefacción durante los próximos meses.

Fenómenos climáticos impulsan el descenso de las temperaturas

El pronóstico de un invierno riguroso obedece a la convergencia de dos eventos meteorológicos de gran escala: la ruptura temprana de un vórtice polar estratosférico y la presencia de El Niño.

El vórtice polar consiste en una gigantesca masa de vientos intensos que normalmente confina el aire gélido sobre el Polo Norte. Durante la presente temporada, esta corriente presenta una fractura prematura sin precedentes históricos, lo que libera masas de aire helado hacia latitudes medias.

Por su parte, El Niño ocurre cada dos a siete años y calienta las aguas del Pacífico ecuatorial. En este ciclo, el fenómeno manifiesta una potencia inusual que altera los patrones atmosféricos globales.

Mayor demanda de calefacción y pronósticos adversos

La interacción simultánea entre el debilitado vórtice polar y la fuerza de El Niño multiplica las probabilidades de registrar olas de frío prolongadas en el territorio europeo. Este descenso térmico disparará de inmediato el consumo energético para climatización.

David Lewis, analista principal de investigación de gas y gas natural licuado (GNL) en la consultora Wood Mackenzie, advirtió sobre el rigor climático que se aproxima para el continente. El especialista proyectó temperaturas notablemente más bajas y un incremento considerable en las nevadas durante diciembre y enero.

Ante este doble desafío climático y bélico, los mercados energéticos internacionales mantienen una estrecha vigilancia sobre la capacidad de Europa para sostener sus inventarios hasta el final de la temporada invernal.