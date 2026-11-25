La alcaldesa de Caracas, A/J Carmen Meléndez, sostuvo un encuentro de trabajo con el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández y el vicepresidente sectorial, Héctor Rodríguez, para revisar la ejecución de los procesos sociales de 2026 y trazar la proyección de cara a 2027.

“Sostuvimos un encuentro de trabajo con representantes de diferentes comunidades, como parte del cronograma para el Fortalecimiento del Sistema de Gobierno Popular. Junto al vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez, interactuamos acerca de los principales procesos sociales que se están desarrollando en 2026 y la proyección para 2027”, informó Meléndez a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

La alcaldesa explicó que el objetivo fundamental de estos encuentros es fortalecer las políticas de prevención y protección social, con especial atención a personas en situación de vulnerabilidad, como lo ha orientado la presidenta Delcy Rodríguez.

Asimismo, las autoridades destacaron el impacto de la participación ciudadana en la ejecución de los proyectos, precisando el alcance de las obras concretadas en la capital a través de las Consultas Populares.

“En las consultas populares que se han desarrollado en nuestro país desde 2024, han surgido más de 40 mil proyectos, y en Caracas, de los 2.384 ganadores, 2.065 se han culminado, y seguimos trabajando con las comunidades, por su transformación y optimización”, puntualizó Meléndez.