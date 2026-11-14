Evalúan estatus de compromisos fronterizos entre Venezuela y Colombia

El viceministro para América Latina del Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Mauricio Rodríguez, se reunió este viernes con la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional con el objetivo de actualizar a los parlamentarios sobre el estatus de los compromisos alcanzados con Colombia en el marco del Acuerdo de Buena Vecindad.

Durante la reunión celebrada en el edificio administrativo de la Asamblea Nacional, el diplomático Rodríguez estuvo acompañado de Gerardo Izquierdo Torres, Director General de la Oficina de Fronteras del Ministerio para Relaciones Exteriores, responsable del Comité de Asuntos Fronterizos del mecanismo de Buena Vecindad, quien expuso el estado de los avances y logros de las mesas de trabajo en materia de fronteras ante más de 21 diputados.

La delegación ministerial resaltó los logros alcanzados entre Caracas y Bogotá para el tratamiento de asuntos de mutuo interés estratégico, político y comercial en beneficio de la población que hace vida en la franja fronteriza.

El encuentro permitió detallar los diversos compromisos que asumen ambos países a través de los comités que conforman la Comisión Binacional de Buena Vecindad, haciendo especial énfasis en los alcances y el cumplimiento del Acta de San Pedro Alejandrino, como instrumento clave para la cooperación fronteriza, fundamento de la Diplomacia Bolivariana de Paz que adelanta Venezuela.

Seguridad fronteriza

Este encuentro se realiza luego que Venezuela reafirmó su compromiso con la seguridad fronteriza, la lucha contra la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

A través de un comunicado, publicado en redes sociales, el Gobierno Nacional señaló que están disponibles los mecanismos de cooperación, los canales institucionales y los contactos bilaterales «a fin de facilitar el intercambio de información y la coordinación de las acciones que resulten necesarias, en concordancia con los protocolos existentes entre las dos naciones».