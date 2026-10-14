Reunión entre la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Dra. Isabel Iturria, y el Ministro para la Salud, Dr. Carlos Alvarado / Fotos: Ministerio de salud
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Evalúan estrategias para ampliar la atención médica en el país

Autoridades de salud analizaron acciones para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público sanitario

Ariadna Eljuri
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La Vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Dra. Isabel Iturria, junto a las autoridades del Ministerio para la Salud, encabezado por el ministro Dr. Carlos Alvarado; sostuvieron una jornada de trabajo para fortalecer las líneas del Plan Salud y Vida.

Durante el encuentro, se apuntó a optimizar los servicios y ampliar la capacidad de atención médica en el sistema público para el beneficio de la población.

Cabe recordar qu el Plan por la Salud y la Vida 2026 es una estrategia impulsada por el Gobierno Nacional, para la recuperación del sistema de salud, la cual abarca la intervención progresiva de 61 centros asistenciales prioritarios en todo el territorio nacional.

​En su etapa inicial, los trabajos de modernización se desarrollan de forma simultánea en 26 hospitales estratégicos tanto en la ciudad de Caracas como en el interior del país.

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