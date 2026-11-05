Evalúan infraestructura pública tras sismo con escáner LiDAR

El Consejo Científico de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios ejecutó un despliegue técnico especializado para realizar la evaluación estructural post-sismo en áreas de archivos y bibliotecas de una edificación de interés público.

La acción tiene como objetivo diagnosticar posibles vulnerabilidades en la infraestructura estratégica tras los recientes eventos telúricos. Durante la inspección, el equipo empleó escáneres LiDAR para ejecutar un levantamiento espacial tridimensional en el último nivel del inmueble.

El procedimiento incluyó un registro fotográfico y una revisión visual que permitió mapear la ubicación de los componentes arquitectónicos y estructurales. Con los datos recabados, los especialistas proyectarán las intervenciones necesarias y definirán el apuntalamiento preventivo del recinto.

Alcances de la tecnología LiDAR en infraestructuras

La tecnología LiDAR utiliza luz láser para medir distancias y generar datos tridimensionales sobre la superficie de las estructuras. En los sectores de construcción e infraestructura, esta herramienta facilita la planificación de levantamientos previos y la elaboración de planos finales detallados.

La digitalización en 3D permite reducir los tiempos en la recolección de información técnica y evitar modificaciones no planificadas durante las obras. Asimismo, optimiza el uso de los recursos presupuestarios en proyectos de evaluación y conservación arquitectónica.